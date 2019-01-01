СМИ назвали «аномально» проголосовавшие за дочь Алсу регионы
Минимум пять регионов России заподозрили в слишком активной поддержке дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети». Как отмечает «Лента.ру», ссылаясь на слова эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом расследования, «аномальное» голосование велось из Москвы и Подмосковья, Калининградской, Кировской и Курской областей.
Как напоминает Ura.ru, по итогам онлайн-голосования дочь Алсу с большим отрывом победила в шоу «Голос. Дети». Такой оглушительный успех вызвал справедливые вопросы у зрителей. Они посчитали, что голоса были «накручены». «Первый канал» начал собственное расследование. Перепроверкой занялись эксперты Group-IB. а Как пишет RT, представили канала подчеркнули, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности».
Несмотря на разговевшийся вокруг её имени скандал, победительницa шоу «Голос. Дети» Микеллa Aбрaмовa зaявилa, что все рaвно продолжит петь. По её словaм, победить в конкурсе было не просто. Также Микелла отметила, что пока не может привыкнуть к шквaлу обрушившейся нa неё критики.
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