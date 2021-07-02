СМИ: Назначение на пост ректора ВШЭ может произойти сегодня
Уже сегодня может стать известно имя нового ректора ВШЭ, с заявлением должен выступить премьер-министр. Об этом «Интерфаксу» сообщили источник в вузе.
Отмечается, что собеседник не назвал имя возможно преемника, но выразил надежду на то, что это будет «кто-то из своих», хотя и подчеркнул, что правительство может предложить свою кандидатуру.
Ранее стало известно, что Ярослав Кузьминов, на протяжении 28 лет возглавлявший НИУ ВШЭ, покинул пост ректора.
Ранее Кузьминов заявил, что одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей, сообщает Ura.ru. По его словам, они выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую, и государству приходится содержать этих людей.
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