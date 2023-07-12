СМИ: На Землю обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»
Мощная солнечная буря, которая станет причиной «интернет-апокалипсиса», обрушится на Землю в 2025 году, сообщает Daily Star.
Эксперты, на которых ссылается издание, утверждают, что через два года своего пика достигнет текущий солнечный цикл, и в результате воздействия солнечной бури, человечество лишится интернета - в том виде, в каком мы его знаем сейчас.
Также отмечается, что с момента начала наблюдений в 1755 году сменилось уже 25 циклов, однако текущий проходит более быстро и отличается «большим количеством солнечных пятен и извержений».
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил «Радиоточке НСН», что поглощение Земли Солнцем через пять млрд лет — вполне вероятный сценарий.
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- СМИ: На Землю обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru