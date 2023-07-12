СМИ: На Землю обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

Эксперты, на которых ссылается издание, утверждают, что через два года своего пика достигнет текущий солнечный цикл, и в результате воздействия солнечной бури, человечество лишится интернета - в том виде, в каком мы его знаем сейчас.

Также отмечается, что с момента начала наблюдений в 1755 году сменилось уже 25 циклов, однако текущий проходит более быстро и отличается «большим количеством солнечных пятен и извержений».

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил «Радиоточке НСН», что поглощение Земли Солнцем через пять млрд лет — вполне вероятный сценарий.

