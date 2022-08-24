СМИ: на Кипре выявлен новый штамм ВИЧ

На Кипре выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа. Об этом сообщает местная газета Phileleftheros, передает ТАСС.

Ученые Кипрского университета дали название штамму - CRF91_cpx.

По результатам исследований штамма, выяснилось, что он в основном циркулирует среди мужчин-геев. На данный момент штамм обнаружен у 14 человек на острове.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КипрВИЧ
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