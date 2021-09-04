СМИ: МВД обяжет мигрантов получать карты с чипом и данными о дактилоскопии
Трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам с 29 декабря начнут выдавать пластиковые карты, содержащие в том числе электронный чип о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД РФ.
При этом карты с электронным носителем информации будут выдавать при наличии технической возможности, в других случаях документ будет оформлен без чипа. Приказ МВД вступает в силу с 29 декабря текущего года.
На лицевой стороне пластиковой карты разместят ее идентификационный номер, цветную или черно-белую фотографию иностранного гражданина, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол. На обратной стороне документа будут указаны сведения о гражданстве, удостоверяющем личность документе, а также помещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом со сведениями о владельце карты. На чипе сохранят электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев пригодных для идентификации рук гражданина.
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