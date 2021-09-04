СМИ: МВД обяжет мигрантов получать карты с чипом и данными о дактилоскопии

Трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам с 29 декабря начнут выдавать пластиковые карты, содержащие в том числе электронный чип о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД РФ.

При этом карты с электронным носителем информации будут выдавать при наличии технической возможности, в других случаях документ будет оформлен без чипа. Приказ МВД вступает в силу с 29 декабря текущего года.

На лицевой стороне пластиковой карты разместят ее идентификационный номер, цветную или черно-белую фотографию иностранного гражданина, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол. На обратной стороне документа будут указаны сведения о гражданстве, удостоверяющем личность документе, а также помещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом со сведениями о владельце карты. На чипе сохранят электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев пригодных для идентификации рук гражданина.

