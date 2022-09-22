СМИ: многокилометровая пробка образовалась на границе с Грузией

Многокилометровая очередь из автомобилей образовалась на российско-грузинской границе, сообщает Telegram-канала «Граница Грузии».

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Отмечается, что ещё в среду въехать в Грузию можно было за пару часов, то спустя сутки ситуация кардинально изменилась.

В сообществе «Ситуация на КПП «Верхний Ларс» (Крестцовый перевал)» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что автомобили практически не двигаются и за три часа проезжают порядка одного километра.

Россияне, которые уже пересекли границу, отмечают, что про военный билет вопросов пока не задают, однако проверки выезжающих стали более тщательными.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией в России не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:ГраницаРоссияГрузия
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