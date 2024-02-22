СМИ: Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров
Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера телефонов, сведения о билетах, IP-адресах, учетных записях пользователей, данные банковских карт пассажиров в единую базу данных. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, ведомство разработало соответствующий проект приказа, расширяющего перечень данных для предоставления в единую государственную информсистему обеспечения транспортной безопасности. Оператор базы — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс», доступ к ней имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД, ФСБ.
Сейчас в базу передают паспортные данные пассажиров, дату и маршрут поездки. Предлагается добавить в перечень сведения, указываемые пассажиром при бронировании и покупке билета, логин и пароль учетной записи на сайте либо в приложении перевозчика, IP-адрес и номер порта, с которого была передана информация. Кроме того, при оплате банковской картой в базу могут передавать четыре последние цифры, название банка, стоимость билета, класс обслуживания. Предполагается, что сведения будут храниться в течение семи лет.
Передавать данные обяжут перевозчиков на воздушном, водном, железнодорожном транспорте, на автотранспорте при междугородном и международном сообщении, помимо рейсов между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября.
Ранее Минтранс предложил временно ограничивать допуск провожающих и встречающих в аэропорты, в которых будет объявлен наивысший уровень безопасности, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выйдет игра «Санек» про детство в постсоветском городке
- Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ
- Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
- СМИ: Бойца СВО не впустили в клуб из-за появления в военной форме
- ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
- «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета
- Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну
- Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом
- СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области
- На юге Китая контейнеровоз врезался в мост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru