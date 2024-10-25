СМИ: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников
Минприроды ввело новые требования к ввозу в Россию продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании, на этом фоне участники рынка бытовой техники и электроники предупредили о возможных проблемах с поставками продукции. Об этом пишет РБК.
В начале месяца министерство объявило о новых правилах ввоза продукции с хладагентами, теперь разрешительный порядок требуется в отношении как моновеществ, так и смесей. Как отметили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Минприроды изменило порядок ввоза неожиданно для рынка, введя ограничения для продукции, которую можно было импортировать свободно.
«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — указал представитель РАТЭК.
На рынке промышленного холодильного оборудования сложилась аналогичная ситуация, ограничения коснулись фреона 410, используемого почти в 50% техники.
Между тем Россельхознадзор временно ограничил ввоз бутонов и срезанных цветов из Казахстана, пишет РЕН ТВ.
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