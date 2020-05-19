СМИ: Мэр Азова Ращупкин задержан по уголовному делу
Руководитель администрации города Азова Ростовской области Владимир Ращупкин задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По информации источника, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Сам Ращупкин оказался в доступе оп телефону, однако отказался от комментариев, заявив, что «нужно разобраться».
Официальной информации от каких либо ведомств на этот счёт пока не поступало. Главой администрации Азова Ращупкин, которому сейчас 40 лет, был назначен решением городской Думы в январе 2016 года.
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