СМИ: Мелании Трамп заплатили $28 млн за фильм о ней
Видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп почти $30 млн за права на документальный фильм о ней. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, картина обошлась сервису в $40 млн.
«Около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», - отмечается в материале.
Издание указывает, что такое решение принял владелец платформы миллиардер Джефф Безос в рамках смены стратегии в отношении президента США Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщили, что супруга американского лидера снимет документальный фильм о жизни в Белом доме и «раскроет все тайны», напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru