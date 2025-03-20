СМИ: Мелании Трамп заплатили $28 млн за фильм о ней

Видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп почти $30 млн за права на документальный фильм о ней. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, картина обошлась сервису в $40 млн.

«Около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», - отмечается в материале.

Издание указывает, что такое решение принял владелец платформы миллиардер Джефф Безос в рамках смены стратегии в отношении президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что супруга американского лидера снимет документальный фильм о жизни в Белом доме и «раскроет все тайны», напоминает РЕН ТВ.

