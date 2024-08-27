Адвокат Алешкин: Дуров задержан по просьбе третьей стороны
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции «по просьбе третьей стороны». Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал адвокат Андрей Алешкин.
Юрист напомнил, что у Дурова есть не только французское гражданство, но и паспорта РФ и ОАЭ, поэтому его могут выдать той стране, которая направит соответствующий запрос.
По его словам, с экстрадицией также могут возникнуть проблемы, связанные с законами Франции, которые запрещают депортировать своих граждан.
«Поэтому судьба Дурова сейчас решается в совершенно другой юрисдикции, не во Франции», – заключил Алешкин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru