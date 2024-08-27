Адвокат Алешкин: Дуров задержан по просьбе третьей стороны

Юрист напомнил, что у Дурова есть не только французское гражданство, но и паспорта РФ и ОАЭ, поэтому его могут выдать той стране, которая направит соответствующий запрос.

По его словам, с экстрадицией также могут возникнуть проблемы, связанные с законами Франции, которые запрещают депортировать своих граждан.

«Поэтому судьба Дурова сейчас решается в совершенно другой юрисдикции, не во Франции», – заключил Алешкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим, сообщает RT.