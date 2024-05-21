СМИ: Лишенные гражданства России смогут оставаться в стране до 90 дней
МВД разработало законопроект, закрепляющий правовое положение лиц, для которых прекращено гражданство России, и сроки их возможного пребывания в стране. Об этом пишут Известия.
По данным издания, проект согласован с Минэкономразвития, Минтрудом, МИДом и государственно-правовым управлением президента. Источники в правительстве сообщили, что документ поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, далее проект пройдет слушания в Госдуме.
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в документе прописаны «переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении». Эксперт указал, что сейчас такие люди находятся в РФ с неурегулированным правовым статусом.
Законопроект предлагает выдавать вид на жительство в упрощенном порядке лицам, гражданство которых было прекращено в случае «добровольного волеизъявления», и разрешать им оставаться в стране в течение 90 дней со дня уведомления о принятии решения о прекращении гражданства. Людям, лишенным гражданства из-за предоставления при его оформлении поддельных документов или заведомо ложных сведений, разрешат находиться в РФ до 15 дней. Срок могут продлить в случае запуска процедуры получения временного удостоверения лица без гражданства.
Сроки возможного дальнейшего пребывания в России не распространяются на тех, кого лишили российского паспорта из-за совершения преступлений либо действий, создающих угрозу национальной безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9
- Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии
- Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
- Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
- Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей
- При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
- Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии
- СМИ: У бывшего помощника экс-депутата Рашкина проводят обыски
- Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
- СМИ: Лишенные гражданства России смогут оставаться в стране до 90 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru