СМИ: Лишенные гражданства России смогут оставаться в стране до 90 дней

МВД разработало законопроект, закрепляющий правовое положение лиц, для которых прекращено гражданство России, и сроки их возможного пребывания в стране. Об этом пишут Известия.

По данным издания, проект согласован с Минэкономразвития, Минтрудом, МИДом и государственно-правовым управлением президента. Источники в правительстве сообщили, что документ поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, далее проект пройдет слушания в Госдуме.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в документе прописаны «переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении». Эксперт указал, что сейчас такие люди находятся в РФ с неурегулированным правовым статусом.

Законопроект предлагает выдавать вид на жительство в упрощенном порядке лицам, гражданство которых было прекращено в случае «добровольного волеизъявления», и разрешать им оставаться в стране в течение 90 дней со дня уведомления о принятии решения о прекращении гражданства. Людям, лишенным гражданства из-за предоставления при его оформлении поддельных документов или заведомо ложных сведений, разрешат находиться в РФ до 15 дней. Срок могут продлить в случае запуска процедуры получения временного удостоверения лица без гражданства.

Сроки возможного дальнейшего пребывания в России не распространяются на тех, кого лишили российского паспорта из-за совершения преступлений либо действий, создающих угрозу национальной безопасности.

