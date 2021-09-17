Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе
Сумма, собранная россиянами в помощь пострадавшим при стрельбе в школе в Казани 11 мая, составила 86 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минобразования.
По данным министерства, деньги были выплачены семьям пострадавших, а также 56 работникам. Кроме того, деньги были направлены на организацию отдыха детей. Отмечается, что более 600 школьников отдохнули на Черном море, еще около 240 - в санаториях Татарстана.
Также в планах на собранные деньги открыть в школе кабинет психосоциальной поддержки. В настоящее время в школу завозится необходимое оборудование.
19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.
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