Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе

Сумма, собранная россиянами в помощь пострадавшим при стрельбе в школе в Казани 11 мая, составила 86 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минобразования.

По данным министерства, деньги были выплачены семьям пострадавших, а также 56 работникам. Кроме того, деньги были направлены на организацию отдыха детей. Отмечается, что более 600 школьников отдохнули на Черном море, еще около 240 - в санаториях Татарстана.

Также в планах на собранные деньги открыть в школе кабинет психосоциальной поддержки. В настоящее время в школу завозится необходимое оборудование.

19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.