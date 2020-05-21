СМИ: Издатель «Флирта» нажил на проституции 47 млн рублей

Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев задержан в Москве по уголовному делу об организации занятия проституцией. По версии следствия, он с помощью соучастников занимался рекламой в Интернете оказания интимных услуг за деньги.

Предполагается, что, начиная с прошлого года, подозреваемый заработал на этом свыше 47 миллионов рублей. Согласно материалам дела, Зяблицев снимал в Москве квартиры, где размещал своих диспетчеров, занимавшихся сводничеством клиентов с жрицами любви, сообщает РЕН ТВ.

По данному уголовному делу помимо издателя задержаны еще 7 человек. Причём до этого Зяблицев уже два раза был под судом по обвинению в организации проституции, а также за хулиганство. В июне 2017 года он был приговорён к 3 годам лишения свободы. Его супруга и по совместительству главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.

