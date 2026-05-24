СМИ: Имя Дмитрий стремительно теряет популярность в России

По данным Shot, за последние два года мужское имя Дмитрий опустилось сразу на две строчки в общероссийском рейтинге и сейчас занимает лишь 11-е место. Примечательно, что среди девушек имя Дима вошло в список так называемых «ред флагов».

В Москве эта тенденция также подтверждается официальной статистикой. Как сообщила пресс-служба управления ЗАГС столицы, в 2025 году в городе родилось чуть больше тысячи мальчиков, которых назвали Дмитриями.

Для сравнения - в 1970-е и 1990-е годы Димы уверенно занимали второе место в рейтинге самых распространённых мужских имён в стране.

В январе 2026 года имя София стало самым популярным для новорожденных девочек, а Михаил - для мальчиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».