СМИ: Игорь Стрелков отправится на СВО
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, защите Стрелкова удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, что позволило заменить лишение свободы на службу в зоне СВО.
«Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей», - говорится в сообщении.
Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru