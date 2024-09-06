СМИ: Игорь Стрелков отправится на СВО

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, защите Стрелкова удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, что позволило заменить лишение свободы на службу в зоне СВО.

«Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей», - говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеЗаключенныеСпецоперацияИгорь Стрелков

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