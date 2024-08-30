Адвокат Молохов: Стрелков не стоит на учете склонных к побегу

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области, здоров и бодр. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил его адвокат Александр Молохов.

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

По словам юриста, информация о том, что его клиента поставили на учёте как лицо, склонное к побегу, не соответствует действительности.

«По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учёте в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — указал Молохов.

Он добавил, что его клиент намерен «продолжать бороться за своё освобождение».

Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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