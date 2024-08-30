Адвокат Молохов: Стрелков не стоит на учете склонных к побегу

По словам юриста, информация о том, что его клиента поставили на учёте как лицо, склонное к побегу, не соответствует действительности.

«По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учёте в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — указал Молохов.

Он добавил, что его клиент намерен «продолжать бороться за своё освобождение».

Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

