СМИ: Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище

Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище российской столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник. Художественный руководитель и одни из основателей детского киножурнала «Ералаш» умер накануне вечером в больнице в связи с заболеванием коронавирусом.

Заслуженному деятелю искусств РФ был 71 год. Его вдова Екатерина Белоцерковская сообщила, что хочет провести гражданскую панихиду, чтобы с режиссером смогли проститься все желающие. Сейчас идет подбор площадки в Москве, которая позволит пропустить всех желающих.

Грачевский — советский и российский сценарист, режиссер, продюсер. «Ералаш» он основал в 1974 году на пару с писателем Александром Хмеликом.

Сегодня в лагерях всероссийского детского центра «Орленок» под Туапсе на берегу Чёрного моря пройдёт вечер памяти режиссера, там также будет организована фотовыставка, посвященная его деятельности.

Борис Грачевский был президентом Фестиваля визуальных искусств и ежегодно приезжал в "Орленок", устраивал творческие встречи с участниками смен и привозил новые выпуски детского киножурнала.

