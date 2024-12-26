СМИ: Глава Новосибирской области получил 133 штрафа на служебное авто

Глава Новосибирской области Андрей Травников получил 133 штрафа на служебный автомобиль за год. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Общая сумма взысканий превышает 150 тысяч рублей.

«"Мерседес" S-класса часто попадал на камеры. По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, по стилю похожий на Андрея Травникова», — отмечает издание.

Самым частным нарушением авто стало превышение скорости на 40-60 км/ч. Кроме того, машина губернатора получала штрафы за игнорирование разметки, проезд на красный сигнал светофора, езду по выделенной полосе.

Между тем адвокат Сергей Радько предупредил, что автомобилисты могут получить штраф за украшение машины новогодними гирляндами. Эксперт пояснил, что такие предметы считаются внешними световыми приборами. Штраф за гирлянду может составить 500 рублей, пишет 360.ru.

