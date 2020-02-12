СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра
Проект изменений в правила прохождения техосмотра наделяет сотрудников ГИБДД полномочиями аннулировать диагностические карты, выдаваемые по итогам ТО. Об этом пишет «Коммерсант».
Аннулирование будет возможно, если техосмотр не проводился, либо проводился с нарушениями. Аннулируя диагностическую карту, инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.
Документ сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО. Норма должна вступить в силу с 8 июня вместе с правилом обязательной фотофиксации процесса техосмотра. Как отмечают «Известия», потребуется сделать фото до, во время и после процедуры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ФСБ пришла с обыскам и в футбольный клуб «Енисей»
- Регионов с дефицитом бюджета стало вдвое больше
- СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра
- «Левада-центр» зафиксировал снижение доверия россиян к Путину
- Ветеран «Альфы» пояснил, зачем ФСБ доступ к переписке россиян