СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

12 февраля 202010:36

Проект изменений в правила прохождения техосмотра наделяет сотрудников ГИБДД полномочиями аннулировать диагностические карты, выдаваемые по итогам ТО. Об этом пишет «Коммерсант».

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Аннулирование будет возможно, если техосмотр не проводился, либо проводился с нарушениями. Аннулируя диагностическую карту, инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Документ сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО. Норма должна вступить в силу с 8 июня вместе с правилом обязательной фотофиксации процесса техосмотра. Как отмечают «Известия», потребуется сделать фото до, во время и после процедуры.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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