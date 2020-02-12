СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

Аннулирование будет возможно, если техосмотр не проводился, либо проводился с нарушениями. Аннулируя диагностическую карту, инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Документ сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО. Норма должна вступить в силу с 8 июня вместе с правилом обязательной фотофиксации процесса техосмотра. Как отмечают «Известия», потребуется сделать фото до, во время и после процедуры.

