СМИ: Футбольные клубы ЕС могут наказать за нарушение антироссийских санкций

Почти 30 футбольных клубов Евросоюза ЕС вели трансферную работу с российскими командами, из-за этого их обвиняют в нарушении санкций против России. В общей сложности 28 клубов проводили трансферы с российскими клубами, сообщается в исследовании Follow the Money. Среди них — французские «Лион» и «Ницца», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Торино» и «Удинезе», а также нидерландские ПСВ и НЕК.

Санкции запрещают переводить в Россию или получать от нее более € 100 тыс. Однако многие футбольные клубы шли на риск и проворачивали сделки на более крупные суммы. С начала спецоперации было совершено 99 трансферных сделок с футболистами из российских клубов на общую сумму в €300 млн, подсчитали журналисты.

Ранее у ПСВ были проблемы с трансфером полузащитника Гуса Тила из московского «Спартака». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. Деньги в Россию были перечислены через счет Нидерландской федерации футбола, поэтому она тоже может попасть под удар.