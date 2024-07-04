СМИ: ФСБ потребовала ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии
ФСБ потребовала от операторов связи ввести запрет на предоставление клиентам возможности использовать аккаунты VoIP-телефонии с зарубежных IP-адресов и с принадлежащих провайдерам хостинга РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова.
Руководитель компании ссылается на соответствующее распоряжение ФСБ в своем обращении к клиентам.
По словам генерального директора Piter-IX Николая Метлюка, клиенты операторов стали чаще получать виртуальные номера и арендовать виртуальные АТС для телефонии. В этом случае трафик «уходит непонятно куда», если АТС пользуются мошенники, отследить их невозможно. Требование ФСБ должно помочь в борьбе со злоумышленниками.
В свою очередь, член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (RCCPA) Антон Салов отметил, что в РФ будет заблокирована возможность обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа посредством покупки у хостера виртуального сервера и входа в интерфейс через него с виртуальных частных сетей (VPN). По словам эксперта, такой способ использовали уехавшие из России для доступа к «Госуслугам».
«Скорее всего, они смогут продолжить это делать, им оставят такую возможность, а вот хождение телефонного трафика через IP и его приземления в телефонную сеть связи общего пользования закроют», — добавил Салов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru