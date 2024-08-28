СМИ: Французские шпионы в 2017 году взломали смартфон Дурова

Спецслужбы из Франции со специалистами из ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«В 2017 году... французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами», — отмечает издание.

Газета пишет, что спецслужбы взломали смартфон бизнесмена. Операция с кодовым названием «Пурпурная музыка» была проведена из-за опасений, что террористы якобы применяют Telegram для планирования атак и вербовки боевиков.

Ранее СМИ сообщили, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Дуровым и предложил ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Однако бизнесмен отказался, отмечает Ura.ru.

