СМИ: Экс-главного борца с коррупцией в ФТС отправили под суд за взятки

Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы генерал-майора Дмитрия Мурышова, которого обвиняют в получении взяток, и руководителя ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко, якобы выполнявшего роль посредника. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Процесс начался в 235-м гарнизонном военном суде. Дело в отношении Мурышова возбудили в декабре 2022 года после задержания советника главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. В машине фигуранта нашли помеченные купюры на сумму почти 1,4 млн рублей, мужчина признался, что средства предназначались Мурышову. По информации правоохранителей, взятку передали два руководителя компаний-участниц внешнеэкономической деятельности за отказ от дополнительных проверок при таможенном декларировании и оформлении импорта.

Следствие предполагало, что Мурышов получил от предпринимателей, специализирующихся на импорте, три взятки на сумму свыше 5,8 млн рублей. Затем в деле появилась еще одна взятка в 4,4 млн. В окончательной версии обвинения остались только два эпизода — на 700 тысяч и 1,4 млн рублей. Мурышов и Нестеренко не признают вины.

При этом защита подсудимых ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру, отмечая, что обвинение не соответствует требованиям УПК, а следствие допустило ряд ошибок. В частности, не был доказан факт получения взятки генерал-майором и не указаны конкретные взяткодатели. Суд отклонил ходатайства адвокатов.

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