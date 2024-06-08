СМИ: Экс-главе «Автодора» грозит 14 лет тюрьмы за злоупотребления при строительстве ЦКАД

Экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху может грозить 14 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, судебный процесс начался в Тверском суде Москвы в мае 2022 года. Уголовное дело против Кельбаха возбудили в марте 2019-го, его заподозрили в хищениях при строительстве ЦКАД. Однако в октябре 2021 года экс-главу «Автодора» вызвали на очередной допрос, задержали и предъявили обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации в 2014–2018 годах федеральной целевой программы строительства первой очереди ЦКАД.

«По версии СКР, в 2015 году обвиняемый Кельбах согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль»" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке, а в 2017 году завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса... АО "Крокус Интернешнл" в размере 2 млрд руб.», — пишет «Коммерсантъ».

Также следствие считает, что Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, однако не предусмотренную целевой программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 автодороги, и бюджет потерял еще 132,6 млн рублей.

