СМИ: Ефремов сорвал свое УДО из-за смартфона

Актер Михаил Ефремов сорвал свое возможное условно-досрочное освобождение, у артиста, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП, обнаружили смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в учреждении в Белгородской области, где содержится Ефремов, провели масштабные мероприятия по поиску запрещенных предметов у заключенных.

«О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет», - пишет Shot.

Отмечается, что из-за произошедшего УДО артиста оказалось под вопросом. Актер сможет выйти на свободу досрочно, если докажет, что не имеет отношения к гаджету.

Ефремов был осужден за ДТП в 2020 году, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, напоминает Ura.ru.

