СМИ: Ефремов сорвал свое УДО из-за смартфона
Актер Михаил Ефремов сорвал свое возможное условно-досрочное освобождение, у артиста, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП, обнаружили смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, в учреждении в Белгородской области, где содержится Ефремов, провели масштабные мероприятия по поиску запрещенных предметов у заключенных.
«О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет», - пишет Shot.
Отмечается, что из-за произошедшего УДО артиста оказалось под вопросом. Актер сможет выйти на свободу досрочно, если докажет, что не имеет отношения к гаджету.
Ефремов был осужден за ДТП в 2020 году, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, напоминает Ura.ru.
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