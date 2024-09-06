СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на чиновника из Франции.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ», — отметил собеседник газеты.

По его словам, при этом Дуров согласился держать посольство ОАЭ в курсе ситуации.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции по подозрению в причастности к ряду тяжких преступлений. Бизнесмен провел несколько дней под арестом, позже его отпустили из-под стражи под залог, запретив покидать Францию.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что после ареста Дурова власти РФ связались с его адвокатами. Сначала те согласились сотрудничать, но позже ни защитники, ни сам основатель Telegram не реагировали на предложения о взаимодействии, пишет Ura.ru.

