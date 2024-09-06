СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на чиновника из Франции.
«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ», — отметил собеседник газеты.
По его словам, при этом Дуров согласился держать посольство ОАЭ в курсе ситуации.
Ранее Павла Дурова задержали во Франции по подозрению в причастности к ряду тяжких преступлений. Бизнесмен провел несколько дней под арестом, позже его отпустили из-под стражи под залог, запретив покидать Францию.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что после ареста Дурова власти РФ связались с его адвокатами. Сначала те согласились сотрудничать, но позже ни защитники, ни сам основатель Telegram не реагировали на предложения о взаимодействии, пишет Ura.ru.
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