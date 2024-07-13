СМИ: Доказательством по делу Попова стал перевод на его карту более 1 млн рублей

Крупный банковский перевод на карту экс-командующего 58-й армией Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова стал основным доказательством уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет о транзакции «в размере немногим более 1 млн рублей». Собеседник ТАСС указал, что военное следствие вменяет экс-командующему именно эту сумму.

Адвокат Попова Сергей Буйновский не стал опровергать эти сведения, однако отказался говорить о деталях дела, с которым защита начала ознакомление.

«Комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — указал адвокат.

Ивана Попова арестовали в мае, экс-командующего подозревают в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

