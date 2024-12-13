СМИ: Депутата гордумы Краснодара Поленова исключили из «Единой России» после дебоша

Депутата городской думы Краснодара Андрея Поленова, который устроил дебош в подъезде на улице Кожевенной в Краснодаре, исключили из партии «Единая Россия», сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина оставил работнице ТСЖ ключи от квартиры и ушел. Когда вернулся, увидел, что женщины нет, и в несколько приёмов разбил стекло. Женщина написала заявление в полицию.

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В Сети распространились кадры, как он агрессивно ударяет ногой в окно консьержки.

Тем временем сам депутат в беседе с «Ъ-Кубань» опроверг информацию, что на видеозаписи он, и заявил, что никогда не жил на улице Кожевенной.


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Фото: er.ru
ТЕГИ:ДепутатЕдиная Россия

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