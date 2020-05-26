СМИ: День парада Победы 24 июня сделают выходным
Российские власти собираются объявить выходным днём 24 июня, когда планируется провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомлённый источник.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил, что распорядился начать подготовку к торжеству. По его словам, мероприятие обязательно должно состояться 24 июня 2020 года. В этот же день в 1945 году состоялся легендарный исторический парад Победы, в конце которого были повержены на брусчатку Красной площади штандарты и знамёна побеждённой нацисткой Германии.
Как отмечает NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим не стал давать прогноз по новым датам парада Победы , который был перенесен с 9 мая из-за ограничений по коронавирусу, а также голосованию по Конституции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru