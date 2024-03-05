СМИ: декларации членов Совфеда опубликуют в обезличенном виде

Решение о публикации обезличенных деклараций принято в целях безопасности, объяснил собеседник агентства. По его словам, это сделано, чтобы предотвратить возможные попытки терактов или иные неправомерные действия в отношении сенаторов.

Совфед планирует рассмотреть норму о декларациях без персональных данных за 2023 год в среду, 6 марта.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 30 января опубликовала декларацию зарегистрированного кандидатом на выборах президента Владимира Путина. Общая сумма его доходов за шесть лет составила около 67,5 миллиона рублей, включая зарплату, доход от банковских вкладов и ценных бумаг, передает «Радиоточка НСН».

