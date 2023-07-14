СМИ: Число работающих пенсионеров в России снизится до 5,6 млн к 2025 году

По данным Социального фонда, по состоянию на конец 2022 года число работающих пенсионеров в России составляло 7,9 млн, указывает RT.

Отмечается, что сокращение численности этой категории граждан произойдет из-за реформы в этой области: в 2019 году пенсионный возраст был увеличен до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Таким образом люди, которые ранее относились к нетрудоспособному возрасту, стали считаться трудоспособными.

Как отмечается в другом материале ВНИИ труда за авторством профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова, на снижение числа работающих пенсионеров также повлияло отсутствие индексации выплат по старости для этой категории россиян. Гражданам становится невыгодно работать в легальном поле, часть работников переходят в неформальный сектор.

В целом уменьшение количества работающих пенсионеров негативно влияет на динамику трудовых ресурсов в стране. Так, к середине текущего года в РФ сохраняется дефицит кадров, безработица составила 3,3% в апреле.