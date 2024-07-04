СМИ: Четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили после захвата заложников

Четверо сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области уволены в ходе разбирательств после захвата двух заложников 16 июня, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Помимо этого, в результате последнего обыска в изоляторе у заключенных нашли три игровые приставки — две PlayStation 4 и один XBox.

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В материале также уточняется, что 23-летний младший инспектор дежурной службы учреждения Виктор Кончаков, который находился в заложниках у террористов, переведен на административную должность в региональное управление ФСИН. Четверо других сотрудников СИЗО №1 - уволены.

Захват заложников в ростовском СИЗО №1 осуществили шесть заключенных. Они взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора Кончакова. Террористы требовали оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, чтобы улететь из страны. Преступников ликвидировали, однако один из них был тяжело ранен и госпитализирован. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыРостовСИЗО

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