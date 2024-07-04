СМИ: Четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили после захвата заложников

Четверо сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области уволены в ходе разбирательств после захвата двух заложников 16 июня, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Помимо этого, в результате последнего обыска в изоляторе у заключенных нашли три игровые приставки — две PlayStation 4 и один XBox.