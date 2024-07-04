СМИ: Четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили после захвата заложников
Четверо сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области уволены в ходе разбирательств после захвата двух заложников 16 июня, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Помимо этого, в результате последнего обыска в изоляторе у заключенных нашли три игровые приставки — две PlayStation 4 и один XBox.
В материале также уточняется, что 23-летний младший инспектор дежурной службы учреждения Виктор Кончаков, который находился в заложниках у террористов, переведен на административную должность в региональное управление ФСИН. Четверо других сотрудников СИЗО №1 - уволены.
Захват заложников в ростовском СИЗО №1 осуществили шесть заключенных. Они взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора Кончакова. Террористы требовали оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, чтобы улететь из страны. Преступников ликвидировали, однако один из них был тяжело ранен и госпитализирован. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru