СМИ: Сергей Боярский возглавит комитет по информполитике Госдумы вместо Хинштейна

При атаке дрона в белгородском селе ранены три человека Строительство основного участка ВСМ Москва - Петербург начнется в 2025 году Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 года Не менее 55 регионов планируют ввести туристический налог с 1 января Съемки первого российско-индийского фильма начались под Нью-Дели