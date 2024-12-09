СМИ: Сергей Боярский возглавит комитет по информполитике Госдумы вместо Хинштейна

Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский станет временно исполняющим обязанности главы комитета, сообщил «МК».

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По данным издания, будет ли кандидатура согласована в дальнейшем – неизвестно. Однако Совет Госдумы решил рекомендовать Боярского только в качестве врио председателя комитета.

Предыдущий глава комитета – Александр Хинштейн лишится своих полномочий 11 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ХинштейнГосдума

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