СМИ: Блогер Шпак сжег российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела

Блогер Александр Шпак на камеру сжег паспорт гражданина России. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

На видеозаписи эпатажный блогер поджег документ, сопровождая свои действия антироссийскими лозунгами и заявлениями о нежелании иметь ничего общего со страной и ее культурой.

По данным 78.ru, на ролик обратили внимание сотрудники МВД, которые возбудили против Шпака уголовное дело о надругательстве над государственным гербом РФ.

В январе Александр Шпак был объявлен в федеральный розыск, позже блогера заочно арестовали за фейки о Вооруженных силах России, напоминает РЕН ТВ. Сейчас Шпак проживает в Турции.

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ФОТО: РИА Новости
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