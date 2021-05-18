СМИ: Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

Руководство российской авиакомпании S7 Airlines приняло решение отменить рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, отмена рейсов обусловлена «неопределённостью по данному направлению», однако при нормализации эпидемиологической обстановки восстановлении авиасообщения, авиакомпания будет готова возобновить продажи.

Ранее Россия объявила о приостановке полётов российских авиакомпаний в Турцию с 15 апреля по 1 июня, сообщает Ura.ru. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано «с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в республике».

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияТурцияОтмена РейсаАвиакомпания
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