СМИ: активисты обратились в Минкультуры из-за сказки Пушкина

Общественники направили обращение в Министерство культуры России с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, пишет Telegram-канал SHOT.

Маски и хвосты: Каким будет закон о запрете пропаганды квадробинга

По мнению активистов, в классическом произведении содержится пропаганда ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ).

Издание уточняет, что речь идет о фразе «По усам текло, а в рот не попало».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:АктивистыАлександр Пушкин

Горячие новости

Все новости

партнеры