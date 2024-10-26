СМИ: активисты обратились в Минкультуры из-за сказки Пушкина
26 октября 202417:17
Общественники направили обращение в Министерство культуры России с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, пишет Telegram-канал SHOT.
По мнению активистов, в классическом произведении содержится пропаганда ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ).
Издание уточняет, что речь идет о фразе «По усам текло, а в рот не попало».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru