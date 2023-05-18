СМИ: Актера Панина могут объявить в международный розыск
Актер Алексей Панин может быть объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск, сообщает Московский комсомолец.
Издание отмечает, что Панин давно живет в Испании, но его могут задержать в другой дружественной России стране.
На Панина возбуждено уголовное дело. Это произошло после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Ему грозит от пяти до семи лет колонии.
Также Панин критикует Россию за действия на Украине.
Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга на 70 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) за призывы к сепаратизму из-за песни «Ойда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru