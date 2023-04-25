Служба занятости предложит москвичам 600 новых рабочих мест благодаря крупному бизнесу
Служба занятости населения Москвы в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства подписала партнерские соглашения с рядом крупных компаний из сферы торговли, гостиничного бизнеса, общественного питания и производства. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, расширение и развитие сотрудничества с бизнесом — одно из ключевых направлений работы службы занятости. Более 3 тысяч активных партнеров из различных отраслей уже пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала.
«В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства четыре компании подписали партнерские соглашения со службой занятости Москвы и начали подбор сотрудников. Среди новых партнеров — ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента", крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель "Сезоны" и сеть кафе-кулинарий "Брусника"», — подчеркнула Ракова.
Служба занятости сможет предложить соискателям 600 новых рабочих мест. По словам заммэра, представители компаний погружают сотрудников службы в корпоративную культуру и обучают технологиям подбора кандидатов по своим стандартам.
Так, крупная сеть магазинов ищет специалистов розничной торговли для супермаркетов и гипермаркетов — кассиров и работников торгового зала, поваров, пекарей, сборщиков и комплектовщиков, операторов клиентского сервиса и погрузочно-разгрузочных работ. Компания в сфере информационных технологий подбирает аналитиков больших данных и разработчиков. Розничная сеть ищет офисных сотрудников разного профиля — бизнес-аналитики, менеджеров продукта, специалистов по управлению категориями и договорной работе, старших системных аналитиков и других.
Кроме того, при поддержке столичной службы занятости чайная компания, сеть кафе и отель ищут наладчиков оборудования, поваров и кондитеров, продавцов-кассиров, заместителей управляющего, администраторов, официантов. На эти позиции готовы пригласить в том числе начинающих специалистов без опыта работы.
Горожане могут подобрать подходящую вакансию вместе с карьерными консультантами службы занятости, которые помогут составить конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо, а также подготовиться к собеседованию.
Служба занятости Москвы пригласила на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства более 200 крупнейших компаний из различных отраслей. Работодатели представили свыше 13 тысяч вариантов трудоустройства для опытных и начинающих сотрудников, студентов и выпускников профильных учебных заведений, самозанятых. Ярмарку на пяти площадках службы посетили более 10 тысяч горожан.
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