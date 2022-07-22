Слуцкий: Итоги переговоров устранят риски продовольственного кризиса

Подписание соглашения по экспорту зерна устранит риски продовольственного кризиса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Будем надеяться, что итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на мировых рынках и устранить риски продовольственного кризиса. Немаловажным при этом является полное выполнение условий соглашения всеми его участниками», - цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее Россия и Украина подписали договоры с Турцией и ООН по экспорту зерна. От российской стороны документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции - глава военного ведомства Хулуси Акар. Также подпись поставил генсек ООН Антониу Гутерреш.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЗерно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры