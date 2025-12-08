Слушатели «НАШЕго Радио» отправят подарки детям из школы-интерната ЛНР
В преддверии Нового года «НАШЕ Радио» запускает ежегодную акцию «Стань Дедом Морозом». Её цель — дать слушателям возможность подарить детям праздник, превратившись в добрых волшебников. Интерес к акции огромен: ещё до её старта в редакцию поступали звонки с вопросами о дате начала.
«Каждый год мы вместе со слушателями проводим акцию “Стань Дедом Морозом”. Спасибо всем, кто откликается и помогает детям, которым сейчас особенно нужна поддержка. Вы дарите им не просто подарки – вы дарите ощущение праздника и веру в то, что чудеса бывают», – сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Акция объединит жителей разных регионов России в добром деле. Собранные подарки отправят воспитанникам «Ирминской специальной (коррекционной) школы‑интерната» (ГБОУ ЛНР). На сайте «НАШЕго Радио» можно ознакомиться с письмами детей Деду Морозу и, нажав кнопку «Подарить», исполнить их мечты. Также можно лично привезти подарок в московский офис радиостанции (ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2) или забронировать помощь школе‑интернату онлайн.
Сбор подарков пройдёт с 8 по 18 декабря 2025 года, а 22–23 декабря их отправят в школу‑интернат.
