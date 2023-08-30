«Сложные направления»: Российские вузы борются за будущих физиков и химиков
Ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко заявил, что обостряется борьба между университетами за абитуриентов.
Между университетами обостряется борьба за абитуриентов по направлениям подготовки, где требуется физика и химия, заявил ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.
«У нас отмечается существенный рост количества заявлений – совокупно подано 22 тысячи заявлений, идет еще прием в аспирантуру. Рост зачисленных студентов значительный – более 500 человек. Обостряется борьба между университетами за абитуриентов. По направлениям подготовки, где требуется физика и химия, втройне обостряется конкуренция за абитуриента. Если сложные направления подготовки, например, химические технологии стоят у абитуриентов в конце по приоритету, с большой долей вероятности человек отсюда уйдет, будет искать более легкое направление подготовки», - рассказал он.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН перечислила нововведения приемной кампании в вузы в этом году.
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