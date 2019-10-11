Слишком много креатива. Изобретательности чиновников нет границ

Тест на хронический алкоголизм ждет граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Это предусмотрено новыми правилами прохождения водительских медкомиссий, которые утвердил Минздрав. В этих случаях обязательным станет анализ на предмет наличия в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, который указывает на хронический алкоголизм, - пишет «Коммерсантъ». Эксперты скептически отнеслись к новшеству. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал ключевое последствие новых обязательных тестов – удорожание соответствующих медицинских справок. По его словам, «уровень допустимого содержания этого фермента крайне занижен. Таким образом, люди, которые употребляют алкоголь регулярно, то есть выпивают за ужином бокал вина, скорее всего, будут иметь повышенное содержание этого маркера и расстанутся с правами», - заявил г-н Шкуматов.

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