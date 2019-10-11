Слишком много креатива. Изобретательности чиновников нет границ
Музыканты Вадим Степанцов и Ольга Кормухина о тестах на хронический алкоголизм
Тест на хронический алкоголизм ждет граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Это предусмотрено новыми правилами прохождения водительских медкомиссий, которые утвердил Минздрав. В этих случаях обязательным станет анализ на предмет наличия в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, который указывает на хронический алкоголизм, - пишет «Коммерсантъ». Эксперты скептически отнеслись к новшеству. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал ключевое последствие новых обязательных тестов – удорожание соответствующих медицинских справок. По его словам, «уровень допустимого содержания этого фермента крайне занижен. Таким образом, люди, которые употребляют алкоголь регулярно, то есть выпивают за ужином бокал вина, скорее всего, будут иметь повышенное содержание этого маркера и расстанутся с правами», - заявил г-н Шкуматов.
«Слишком много креатива» - так отозвался об инициативе Минздрава участник проекта НСН «Музыканты о политике», лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов.
«Я вообще уже перестал удивляться изобретательности наших чиновников. Слишком много креативят. Надо как-то им с креативностью поумерить прыть. На каждый чих не наздравствуешься, а сопротивляемость алкоголю, хронический алкоголизм – понятия очень индивидуальные и растяжимые. Каждого человека под одну линейку не построишь».
С другой стороны, проблема пьяных за рулем актуальности не теряет, - заметила в беседе с НСН певица Ольга Кормухина. Озвученная Минздравом мера поможет, по ее мнению, лишь отчасти.
«Как всегда у нас – где-то поможет, где-то удорожит справки. Я думаю, эта проблема актуальна не только для нашей страны, она вообще в мире актуальна. Мне вообще кажется, что люди стали меньше ценить свою жизнь. Вот, смотришь даже, как ведут себя на дорогах… Проблема, скорее, лежит в области человеческой психологии последних времен. Все упростилось и усложнилось одновременно, я бы так сказала. Упростилось отношение ко многим вещам, запретным или опасным, усложнилась проблема борьбы с этим, какой-то профилактики».
И – рецепт исправления ситуации от Ольги Кормухиной.
«Надо нам исправлять дела в культуре. Нет культуры – не будет культуры нигде: ни культуры поведения, ни культуры вождения, ни культуры лечения, обучения – ничего не будет. Все равно, культура – в основе всего».
Звучит как тост. Но сначала сдайте ключи от машины.
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