Следы эпителия не найдены на пассажирской подушке безопасности авто Ефремова
Экспертиза не обнаружили никаких следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности внедорожника Михаила Ефремова после дорожно-транспортного происшествия. Такие показания дал Пресненском районном суде Москвы эксперт Алексей Глушенков, который проводил соответствующее исследование.
Специалист рассказал, что сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев, а также небольшое пятно бурого цвета. На пассажирской подушке вообще не было никаких следов, отмечает RT.
При этом Ефремов вновь начал хамить в ходе процесса, когда гособвинители подали ходатайство о допросе сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному административному округу ГУВД Москвы Алексея Глушенкова. Этот эксперт выезжал на место аварии и собирал эпителий внутренней стороны щек у актёра.
Ефремов не возражал против ходатайства, однако отреагировал на него следующим образом. «Конечно, поддерживаю ходатайство гособвинителей. Надо же прокурорам примкнуть к этой группе клоунов», - заявил артист. Судья Елена Абрамова удовлетворила ходатайство и сделала актеру замечание, передает ТАСС.
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