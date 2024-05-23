Следствие попросило отпустить генерала Попова под домашний арест

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В сообщении говорится, что следствие просит отправить генерал-майора под домашний арест в связи «с учётом характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Попову вменяют хищение изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По данным следствия, их общая стоимость превышает 130 млн рублей.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова, сообщает RT. По данным СМИ, бывшего командующего 58-й армией подозревают в мошенничестве.

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ФОТО: Минобороны РФ / mil.ru
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