Следственный комитет РФ создал поисковое движение
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объявил о создании в ведомстве поискового движения, в состав которого войдут действующие офицеры СК и учащиеся ведомственных образовательных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
В СК РФ отметили, что данная инициатива является «продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами». Цель поискового движения - увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны,
В ведомстве рассказали, что на базе следственных управлений СК в ряде регионов уже созданы подобные отряды, например, «Следопыт» в Смоленской области. Их находки в отдельных случаях становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.
Отдельно отмечается, что офицеры СК РФ будут заниматься поисковой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков. Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года.
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