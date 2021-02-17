Следственный комитет РФ создал поисковое движение

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объявил о создании в ведомстве поискового движения, в состав которого войдут действующие офицеры СК и учащиеся ведомственных образовательных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК РФ отметили, что данная инициатива является «продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами». Цель поискового движения - увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны,

В ведомстве рассказали, что на базе следственных управлений СК в ряде регионов уже созданы подобные отряды, например, «Следопыт» в Смоленской области. Их находки в отдельных случаях становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

Отдельно отмечается, что офицеры СК РФ будут заниматься поисковой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков. Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года.

