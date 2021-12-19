Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге
Следственные органы в Санкт-Петербурге инициировали проверку после того, как ребенок был госпитализирован с ожогами, сообщает РИА Новости.
17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов в больницу с термическими ожогами был госпитализирован семимесячный мальчик. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и истощением, его мать была в нетрезвом состоянии и не могла помочь малышу. По данным детского омбудсмена, отец ребенка находится в другом регионе и готов в течение недели приехать за ним.
Ранее жительница Южно-Сахалинска насмерть задавила своего двухмесячного сына во сне, он скончался от асфиксии.
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