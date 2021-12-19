Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге

Следственные органы в Санкт-Петербурге инициировали проверку после того, как ребенок был госпитализирован с ожогами, сообщает РИА Новости.

В Амурской области ребенок пожаловался на избиение в санатории

17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов в больницу с термическими ожогами был госпитализирован семимесячный мальчик. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и истощением, его мать была в нетрезвом состоянии и не могла помочь малышу. По данным детского омбудсмена, отец ребенка находится в другом регионе и готов в течение недели приехать за ним.

Ранее жительница Южно-Сахалинска насмерть задавила своего двухмесячного сына во сне, он скончался от асфиксии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры