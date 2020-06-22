Следователи явились с обысками в управление лесами Алтайского края

Оперативно-следственные действия идут в управлении лесами Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной Службы Безопасности.

По информации источника агентства в силовых структурах, дело возбуждено в отношении должностных лиц. В Минприроды по региону уточнили, что данных о задержаниях пока не поступало, уточняет RT.

Другие подробности пока не приводятся. Правоохранительные органы намерены обнародовать в ближайшее время обстоятельства дела.

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
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