Следователи явились с обысками в управление лесами Алтайского края
22 июня 202008:27
Оперативно-следственные действия идут в управлении лесами Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной Службы Безопасности.
По информации источника агентства в силовых структурах, дело возбуждено в отношении должностных лиц. В Минприроды по региону уточнили, что данных о задержаниях пока не поступало, уточняет RT.
Другие подробности пока не приводятся. Правоохранительные органы намерены обнародовать в ближайшее время обстоятельства дела.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru