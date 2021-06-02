Следователи проверят ролик блогера Литвина с мужчиной, приклеенным скотчем к вертолету
Следственный комитет России проверит видео блогера-миллионника Михаила Литвина, на котором показан полет вертолета с прикрепленным к нему скотчем мужчиной.
Как отмечают в Московском межрегионального следственном управлении на транспорте СК РФ, данный полет не отвечал требованиям безопасности и угрожал жизни героя сюжета, согласившегося сняться в нем за деньги.
Вертолет «Robinsson 44» изъят, его пилот отстранен от полетов. Съемки ролика проходили в мае в районе села Верхнее Мячково Раменского района Подмосковья.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении Литвина, у YouTube-канала которого около 7 миллионов подписчиков.
Осенью прошлого года Литвин прославился тем, что сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей и показал это на YouTube.
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