Следователи проверят ролик блогера Литвина с мужчиной, приклеенным скотчем к вертолету

Следственный комитет России проверит видео блогера-миллионника Михаила Литвина, на котором показан полет вертолета с прикрепленным к нему скотчем мужчиной.

Как отмечают в Московском межрегионального следственном управлении на транспорте СК РФ, данный полет не отвечал требованиям безопасности и угрожал жизни героя сюжета, согласившегося сняться в нем за деньги.

Вертолет «Robinsson 44» изъят, его пилот отстранен от полетов. Съемки ролика проходили в мае в районе села Верхнее Мячково Раменского района Подмосковья.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении Литвина, у YouTube-канала которого около 7 миллионов подписчиков.

Осенью прошлого года Литвин прославился тем, что сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей и показал это на YouTube.

