Следователь СК задержан за посредничество при взятке

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело и выдал санкцию на задержание следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. Его заподозрили в предложении посредничества в передаче и получении взятки.

Информацию об этом распространила пресс-службе Следственного комитета РФ. Согласно материалам уголовного дела, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в 5 миллионов рублей, передает ТАСС.

Взамен сотрудник СК должен был принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности по делу о вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Эфендиева задержали в момент получения первого транша взятки для передачи сослуживцу.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеВзяткаСледственный Комитет
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