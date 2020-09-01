Следователь СК задержан за посредничество при взятке

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело и выдал санкцию на задержание следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. Его заподозрили в предложении посредничества в передаче и получении взятки.

Информацию об этом распространила пресс-службе Следственного комитета РФ. Согласно материалам уголовного дела, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в 5 миллионов рублей, передает ТАСС.

Взамен сотрудник СК должен был принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности по делу о вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Эфендиева задержали в момент получения первого транша взятки для передачи сослуживцу.

